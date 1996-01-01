Матрицы Гаряева - более 1000, скачать и слушать бесплатно

Оздоровление с помощью информации в виде звуковых программ, которые являются квантовым отображением здорового состояния и биоактивных веществ естественного происхождения. Скачивайте и слушайте!

Матрицы - это свёрнутые в звук огромные "пакеты" информации объёмной голограммы, организм получает звуковой "ключ" к здоровому состоянию в молодом возрасте. Организм, получая "ключи", сам находит несоответствие и "скачивает" из общего пространства необходимые "файлы", которые были повреждены за время жизни.

Матрица это волновая информация, списанная с полезного вещества, растения, минерала и записанная в звуке.



ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ (Интервью Гаряева)

...квантовый биокомпьютер, который благодаря своей схеме регистрирует знаковую (генетическую) поляризационную динамику биообъектов. Когда фотоны такого биокомпьютера сканируют живые клетки и ткани, то его лазерный луч особым образом поляризуется. В 1996 году я понял, что один из типов Гелий-Неонового лазера может работать в режиме поляризационного голографирования. Именно они и позволили нам считывать поляризационную, в том числе и генетическую, информацию с живых клеток и тканей. Такую информацию мы стали вводить в самые разные организмы – растения, бактерии и т.д.

Ведь не случайно все мы, живые существа, в основном состоим из оптически активных молекул, в том числе генетических, т.е. из ДНК, РНК и белков, способных поляризовать свет. Причем, по разному, в зависимости от свойств и состояний генетических молекул. А эти свойства и состояния и есть генетическая информация, переводимая в поляризационные модуляции фотонов как самим орrанизмом (лазерные излучения хромосом), так и нами in vitro. Организм передает ее поляризующимся лазерным излучением, а потом радиоволнами, во внутри- и внеклеточное пространство, и мы можем повторить этот процесс искусственно.

У меня возникла идея, как это сделать. Совестно с коллегой-физиком Г.Тертышным мы реализовали эту идею. В результате мы научились использовать лазерный пучок для управления метаболизмом организмов. А потом научились использовать превращение биоинформационных фотонов лазера в биомодулированные радиоволны, которые переносили генетическую информацию и управляли метаболизмом организмов-реципиентов в нужном нам направлении.





Воспринимая звук, наши клетки получают информацию о, например, растении, минерале, с которого снята матрица.



Звук матриц воспринимается как треск, который можно сравнить с треском радиоволн в радиоприемнике. Матрица, это спинорная запись с веществ, которую улавливают клетки, а не мозг.

В вашем распоряжении матрицы П. П. Гаряева, программы доктора Райфа, Шмидта и их современных последователей, Николая Лебеденко, а также эксклюзивные матрицы Антона (AntonMatrixLab).

Архив файлов размещен с личного разрешения Антона.

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Чем отличается матрица от БРТ (Био резонансная терапия).



Матрицы работают на весь организм, БРТ работают локально.

Матрицами не важен звук и громкость, БРТ капризнее в этом плане.

Матрицы, это информация, снятая с полезных веществ, растений и тд., БРТ это частоты.

Обращайте внимание, если слушаемый вами файл ровно на 5 минут - это БРТ!

И все БРТ направлены на лечение конкретных болезней, отсюда и их название!

Помимо названия болезни, на которую направлено действие БРТ, в названии каждой БРТ указывается откуда взяты частоты.



Используются следующие сокращения:

bm — набор частот от Биомедиса, биорезонансная терапия Лебеденко.

khor или kh — это БРТ , записанные по файлам к биорезонансному прибору Radiant Ultimate.

yukta и pfd — это комплексы и программы Вихревого биорезонанса из разных источников с хорошим эффектом. Суть состоит в сочетании катушек Александра Мишина и биорезонансных технологий.

остальные сокращения - это указания, что частоты взяты из открытых американских источников.





Как правильно слушать матрицы Гаряева



Если матрица от 30 минут, перерыв самый минимальный 2-3часа. Не нужно матрицы слишком долго слушать на повторе.

Травы вы можете компановать так же по 30-40 минут, затем перерыв.

БРТ нужно крутить по 40 минут три раза в день. Лучше всего прослушивать их в наушниках.

Одного раза достаточно в сутки, учитывайте, что в матрице любые вещества обладают более сильным действием, т.к. минуют систему пищеварения, напрямую попадая в клетки организма.

Хорошо во время проигрывания программы рядом с источником звука ставить ёмкость с водой. После окончания программы воду необходимо выпить до следующего прослушивания. Во время последующего прослушивания также ставить ёмкость с водой на зарядку и т.д. В сутки необходимо выпивать не менее 1,5 литров чистой заряженной воды.

В первые дни прослушиваний может возникать некоторое ухудшение самочувствия, поскольку Ваш организм перестраивается, можно сделать перерыв на 1-2 дня.

При настрое на длительную работу всегда начинайте с противопаразитарных средств и лимфы. После этого используются другие важные программы, которые заканчиваются детоксикацией.

Имунные нужно исключать их, когда делаешь очищение.

Имунные - имеются в виду те, которые работают на повышение иммунитета. Витамины, например, или некоторые травы. Их нельзя слушать в период прослушивания анти-паразитарной.

- Обострение пиелонефрита+камни в почках. Не поняла, как правильно: слушать одну программу 1ч. 25 мин. Или короткие по 5 минут? И надо что-то ещё добавить?

- Это БРТ. Разбейте программу на три части, слушайте первую на повторе по 40 минут, затем вторую и тд.

1. Все БРТ от Николая Лебеденко на 5 мин. 00 сек. Так их Вы можете отличить от матриц. Матрица может быть на 5 мин. 01 сек., например. БРТ великое множество (боле 3 300 шт. на разные темы). Правда, бывают БРТ и больше, чем на 5 мин., но их не так много и в своем названии они, как правило, содержат указание на БРТ.



2. Есть БРТ - программы, а есть БРТ - комплексы из программ.

Как узнать? Узнать можно, наведя курсор правой кнопкой мыши в ПК на стрелочку для скачивания.

Как правило, программы состоят из 1-25 частот. Если их больше, то это уже комплекс из нескольких программ. Комплексы, как правило, составляют врачи к приборам биорезонансной терапии, А Лебеденко Николай их перевел в звуковой формат. Например, БРТ "здоровье_глаз_компл" - это комплекс из программ, при наведении на стрелочку для скачивания высвечивается ; здоровье_глаз_компл_bm_pfksa70.mp3. Вот число 70 - это количество частот.



3. Конечно шикарно, если есть БРТ-комплексы по Вашей проблеме, ведь они составлены профессионалами! Тогда выбрать надо 1-2 комплекса и прослушать 1-4 раза за сеанс. В острых случаях даже однократного прослушивания одного БРТ бывает достаточно, чтобы снять какой-то острый симптом (боль, например).

4. В хронических случаях или если острое состояние зашло уже далеко (например, при гриппе, простуде, радикулите и т.д. Вы не сразу включили БРТ при первых же симптомах), то надо слушать БРТ несколько раз в день, проводя 3-5 сеансов в день , как если бы Вы принимали 3-5 раз в день таблетки.

5. Если нет БРТ-комплекса по Вашей проблеме или конкретный БРТ-комплекс не помог Вам, или надо усилить действие какой-то программы, то в каждом из этих случаев можно самим составить себе комплексы из БРТ-комплексов и БРТ-программ. Но и в этом случае можно поступить по разному:



а) можно выбрать несколько БРТ (2-4 шт.) и их зациклить на повтор (3-4 раза повторить);

б) можно выбрать множество разных БРТ (разумное количество), и все их прослушать по одному разу, не зацикливая;

в) выбрать вариант а или вариант б (тот, который дал в Вашем случае лучший результат).

6. И если острое состояние прошло, то больше БРТ не применять (например, головная боль). Или делать несколько сеансов в день и несколько дней - до излечения острого состояния (например, при простуде).

7. При хронических проблемах надо сеансы БРТ принимать 2-3 раза в день и длительно (1-6 месяцев), как если бы Вы лечились лекарствами. Предпочтительно комплексное воздействие (и матрицы подключить надо тоже). При этом можно делать перерывы небольшие в несколько дней между курсами в 21 день.

8. Нет готовых решений! Сами пробуйте все необходимые Вам варианты и выбирайте лучший.

Автор сайта не несет никакой ответственности за скачивание и применение Матриц, размещенных на сайте. Применение матриц не означает отказ от назначенной вам медицины. Применяя данные матрицы вы берете самостоятельную ответственность за свое здоровье. Будьте бдительными экпериментаторами. Мы можем советовать послушать эти файлы, но вы должны следить за состоянием и в случае ухудшения прекратить.

ВСЕ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ МАТРИЦЫ ГАРЯЕВА Постоянно пополняющийся архив матриц. Программы доктора Райфа, Шмидта, Н.Лебеденко и AntonMatrixLAb